В мессенджере WhatsApp обнаружили шесть новых уязвимостей. Как сообщает Tech Crunch, ссылаясь на данные нового посвященного безопасности WhatsApp сайта, все они уже устранены.

В компании подчеркнули, что некоторые из уязвимостей могли активироваться дистанционно. При этом следов того, что хакеры эксплуатировали проблемы в безопасности мессенджера, обнаружить не удалось.

Пять уязвимостей были устранены в тот же день, что и обнаружены. На исправление еще одной понадобилось несколько дней.

Представители мессенджера добавили, что запустили специальный сайт в ответ на регулярные просьбы пользователей, которые хотели иметь возможность отслеживать данные о новых уязвимостях. В компании выразили уверенность, что это поможет сделать их работу более прозрачной.

В конце августа разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую полезную функцию. С ее помощью пользователи смогут увидеть, сколько места занимают файлы, сохраненные в их переписках, и быстро освободить память на устройстве. Дата ее внедрения не сообщалась.

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