Граждане Армении, живущие и работающие в России, провели акцию протеста возле здания парламента в Ереване с требованием встретиться с депутатами от правящего блока «Мой шаг» и обсудить вопрос открытия границ.

«Мы все оказались в ситуации, когда нужно решать вопрос хлеба насущного, и хотим знать, как долго продлится карантин, чтобы мы поняли, как быть дальше. Люди не знают отправлять детей в школу или подождать, чтобы сделать это уже в России», — цитирует участника акции протеста Бенедикта Мангасаряна «Спутник».

Он добавил, что участники акции хотят всего лишь встречи и готовы группой отправиться в парламент. Вместе с этим он призвал не политизировать вопрос, поскольку митингующие столкнулись с реальными социальными проблемами и не могут долго продержаться без своей работы в России. Мангасарян отметил, что у многих семьи в России и естественно они хотят вернуться к родным.

«Наши семьи остались в России, я не могут прожить на пенсию. Дома у меня нет, а в России я живу со своими детьми. Пусть правительство поможет нам, чтобы мы смогли воссоединиться с нашими семьями», — сказала другая участница акции протеста.

Она отметила, что в России работает и помогает своей семье, однако сейчас в Армении вынужденно бедствует, поскольку не может найти работу.

Ранее перед зданием правительства Армении проходили аналогичные акции. Ее участники потребовали открыть границу и позволить им отправиться в Россию. Однако власти страны отказались принимать протестующих и решать их проблему.

Minval.az