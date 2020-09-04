Министерство внутренних дел Беларуси возбудило уголовное дело по факту взлома официального сайта ведомства. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Расследования начато по статье 349 Уголовного кодекса Белоруссии («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»), которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до полугода. По факту хакерской атаки правоохранители проводят проверку.

3 сентября на сайте МВД Беларуси появились фотографии президента Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева. На ресурсе указано, что они якобы объявлены в розыск за совершение «военных преступлений против белорусского народа», а действующий президент — также за «узурпацию власти». Сайт ведомства с тех пор не открывается.

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