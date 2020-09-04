Лидеры оппозиции в Беларуси придерживаются официальной позиции властей республики по вопросу статуса Крыма. Об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова в интервью украинскому изданию Lb.ua.

На просьбу журналиста озвучить ее позицию по Крыму и Донбассу бывшая глава предвыборного штаба Виктора Бабарико заявила, что последние месяцы она сосредоточена на повестке, связанной с Белоруссией, и «не комментирует то, чего не знает».

На уточняющий вопрос о том, чей Крым, Колесникова сказала, что согласна с официальной позицией властей. «Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым — это территория России, де-юре — это территория Украины», — подытожила политик.

Ранее бывший кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что присоединение Крыма к России произошло с нарушением международного права. Ситуация с полуостровом сложная, и на нее у белорусов разные взгляды, сказала политик. Сама она, как и большинство граждан Беларуси, считает, что «де-юре» Крым остается украинским, но «де-факто» он уже российский.

Minval.az