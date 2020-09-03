Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности и провел стрельбы для руководителей силовых ведомств.

Результатами стрельбы силовиков Бердымухамедов остался недоволен, поручив им «улучшать навыки владения различными видами оружия».

Затем президент лично пострелял по мишеням, «продемонстрировав искусное владение боевым оружием». Обращаясь к присутствующим, Бердымухамедов подчеркнул, что «для успешного выполнения боевых задач необходимо систематические заниматься военно-прикладными видами спорта».

Отстреляв из двух разных пистолетов по мишеням, президент взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из «минигана» (многоствольного пулемета), смонтированного на крыше внедорожника.

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