Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации дела Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, белорусский лидер не представил никаких свидетельств. «Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Ранее в четверг в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера фальсифицировано. По его словам, это выяснила белорусская разведка, перехватив разговор Варшавы и Берлина. «Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.

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