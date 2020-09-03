Представители нового поколения навряд ли смотрели некогда довольно популярный фильм «Бабетта идет на войну» — с секс-символов 60-х годов великолепной Бриджит Бордо. Фильм был снят в жанре комедии и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

Возможно, героиня сегодняшней фотосессии и представляла себя в роли Бабетты, но только вот промахнулась малость (хоть и выучилась вроде бы стрелять). Но продолжим экскурс в кинопрошлое, дабы не отклоняться от темы. В 1965-м году практически одновременно с Бабеттой на мировые экраны вышла драма итальянского режиссера Валерио Дзурлини «Они шли за солдатами», повествующая о нелегкой судьбе проституток на фронте. Вот это уже ближе к теме сегодняшней фотосессии, устроенной новоиспеченному армянскому «новобранцу» Анне Акопян услужливыми холуями с фотоаппаратами. Напомним, накануне стало известно, что жена армянского премьера прошла недельный курс боевой подготовки в одной из воинских частей оккупированного Нагорного Карабаха.

Сюжетец тот еще! Можно снять новое кино – с учетом нынешнего менталитета – чернуха, порнуха, боевик. Точно в тему! Мы не в курсе насчет боевика, навряд ли он будет (вояки-то все же армяне никакие), а вот насчет чернухи в порнухе – как раз очень образно. Мы понимаем, что смысл дешевой фотосессии – поднятие духа у солдат. Ну что ж, не знаем, как насчет духа, но то, что Акопы в окопах будут очень довольны (особенно по ночам со свечкой в руках фотки «Бабетты» разглядывая) – это сто процентов.

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