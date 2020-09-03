Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Минску удалось перехватить соответствующий телефонный разговор Берлина и Варшавы, сказал Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко пообещал передать российской стороне запись беседы, сообщает БелТА.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять „Новичок“, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных границах Беларуси — прим. ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал белорусский лидер.

Накануне правительство ФРГ заявило, что специальная лаборатория Вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы яда из группы отравляющих веществ «Новичок». Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что присутствие яда в анализах политика удалось «вне сомнений подтвердить».

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