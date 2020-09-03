Суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города, сообщает Minval.az.

В сообщении суда говорится, что «общественница в парке Уфы имени Александра Матросова вступила в диалог с пятью девушками, гуляющими в парке, на тему их национальности, снимая происходящее на камеру мобильного телефона». Отмечается, что Саитова применяла «слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности, в частности, к лицам армянской национальности как к группе «приезжих», чем нарушила закон о противодействии экстремистской деятельности».

Как писал Minval.az в августе общественница из Уфы — экс-кандидат в главы в Башкортостане — Рамиля Саитова в июле опубликовала видеоролик, в котором возмутилась тем, что в республике много армян. Саитова назвала армян, живущих в республике, оккупантами.

В качестве обложки ролика Саитова разместила фотографию Каринэ Аветисян — супруги главы Башкирии Радия Хабирова — с ее первой свадьбы. А в комментарии написала, что пока «башкорты тушат лесной пожар», армяне наслаждаются жизнью, «пилят бюджет», занимают учебные места и другие важные посты Башкирии.

Общественница призналась, что после публикации ролика получила тысячи угроз жизни и здоровью со стороны армян, которые ее терроризируют, демонстрируя национальную агрессию.

«Это не просто волна, это цунами агрессии. За то, что я подошла к девушкам и спросила, из какой они страны. Оказались армянки. Я спросила, откуда у нас столько армян. Я думала, это девушки из арабских стран», — уточнила она.

Minval.az