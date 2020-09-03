Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработает локализацию приграничного конфликта на учениях «Взаимодействие-2020», которые пройдут осенью в Армении, сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

«Командно-штабные учения «Взаимодействие-2020″ с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ предусматривают отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности организации», — отметили в пресс-службе.

Руководство учением поручено начальнику Главного управления подготовки Вооруженных Сил Республики Армения – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения.

Кроме того, на осень запланированы учения разведчиков «Поиск-2020», в ходе которых будут отработаны вопросы организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов государств ОДКБ в интересах КСОР организации.

В обоих случаях учения планируется провести на территории Армении на полигоне Баграмян.

Minval.az