«Армения ведет себя агрессивно. Последняя напряженность на государственной границе – это провокация Армении. Во время последней попытки совершения террористического акта был задержан армянский офицер, пытавшийся перейти линию соприкосновения, он уже признал, что его группа преследовала цель совершить нападение на наших военнослужащих и гражданских лиц. Словом, Армения – враг Азербайджана, и это было их решение».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в среду верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.

По словам главы государства, тесное военное сотрудничество Армении с любой страной вызывает обеспокоенность в Баку, упомянув, в частности, поставки Москвой вооружения Еревану.

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«Вы, наверное, в курсе нашей реакции на интенсивную поставку оружия из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные столкновения прекратились 16 июля, а начиная с 17 июля до вчерашнего дня, — вчера был последний рейс – из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских государств осуществлялись многочисленные грузовые рейсы. Я говорю это не только вам. Мы подняли этот вопрос и перед нашими российскими партнерами: военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас беспокойство, потому что это представляет значительную угрозу для Азербайджана, потому что, используя это оружие, они убивают наших военнослужащих, гражданских лиц.

Этот трехсторонний формат сотрудничества беспокоит нас. Конечно, каждая страна делает то, что считает правильным. Поэтому мы не стоим на позиции блокирования или предотвращения этого в той или иной форме», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az