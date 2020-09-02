Курс рубля на торгах Московской биржиупал до отметки 74,85 рубля за доллар после новостей об обнаружении следов яда группы «Новичок» в организме Алексея Навального, свидетельствуют данные площадки, пишет «Лента.ру».

На момент публикации снижение курса рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 1,6 процента, или 1,3 рубля.

Курс евро на момент публикации равнялся88,61 рубля. Рост по сравнению с 1 сентября составил один процент, или 0,94 рубля.

Ранее 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбертзаявил, что в организме Навального, проходящего лечение в Берлине, обнаружены следы яда из группы «Новичок».

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