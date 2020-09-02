Американская актриса Марисоль Николс, звезда сериалов «Ривердэйл», «24», «Врата» и «Благочестивые стервы», оказалась агентом ФБР под прикрытием. Знаменитость шесть лет помогала бороться с секс-трафиком среди несовершеннолетних, пишет Deadline.

46-летняя актриса выдавала себя за мать, которая хочет отдать свою дочь сутенерам и получить вознаграждение. Также она «была» 12-летней девочкой.

Кроме того, Николс основала организацию по борьбе с рабством Foundation for a Slavery Free World.

Двойной жизнью знаменитости заинтересовались продюсеры Sony Pictures Television. Они хотят снять шоу по ее биографии. Главная роль в картине может достаться самой Марисоль Николс.

Minval.az