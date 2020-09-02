Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Беларуси находятся около 200 «натренированных украинских экстремистов». Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Лавров заявил, что есть люди, о которых не знают СМИ и которые заинтересованы в том, чтобы «мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль».

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и „Тризуб“ Степана Бандеры, и С14, есть „Национальный корпус“, есть „Правый сектор“. Все эти структуры занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого считают перспективными экстремистскими лидерами, чтобы они вносили силовые элементы», — сказал Лавров.

Он добавил, что в Украине есть специализированные «лагеря» для подготовки таких людей.

Minval.az