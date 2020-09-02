Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило об успешных летных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования.

Эти испытания являются частью программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), говорится в пресс-релизе агентства.

DARPA не сообщило, где и когда проводились испытания и какие самолеты при этом использовались. Однако ранее ВВС США информировали, что бомбардировщик B-52H Stratofortress станет испытательной платформой для программы HAWC, а также ряда других разработок гиперзвукового оружия.

Minval.az