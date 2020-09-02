Министерство обороны Азербайджана выразило свое отношение по поводу статьи, опубликованной российской «Независимой газетой», назвав её «предвзятой».

«Российское издание «Независимая газета», опубликовав статью под названием «Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении», представила информацию полностью несоответствующую действительности.

Автор статьи Владимир Мухин, исходя из принципа «чем больше и чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят», ввел в заблуждение читателей, не ссылаясь на какой-либо достоверный источник и не приводя убедительных фактов. Мы категорически отвергаем указанные в статье ложные измышления о том, что якобы «в Нахчыване де-факто уже есть турецкая военная база, усиленная боевыми самолетами», и о «переброске в Азербайджан около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманов».

Все приведенные в упомянутой статье доводы, особенно касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан — явная дезинформация и ни в коем случае не отражает действительность. Эта статья носит заказной характер, является преднамеренной и клеветнической.

Министерство обороны Азербайджана официально заявляет, что на территории страны нет военных баз иностранных государств или какой-либо другой незаконной вооруженной группировки. Профессионализм и боевой опыт личного состава Азербайджанской Армии, а также имеющиеся на вооружении военная техника и боевые средства достаточны, чтобы в короткие сроки выполнить любую боевую задачу по освобождению оккупированных Арменией земель, и восстановить территориальную целостность страны. Азербайджанская Армия продемонстрировала это в ходе апрельских боев 2016 года, а также во время боевых операций, проведенных в 2018 году на Нахчыванском и в 2020 году на Товузском направлениях.

Мы порекомендовали бы «Независимой газете» сосредоточить свое внимание на поправках к закону Армении «Об обороне», которые вынесены на публичное обсуждение в армянской общественности. Данный закон позволяет Армении, имеющей большие проблемы с мобилизационными ресурсами, создавать так называемые вооруженные ополчения на добровольной основе, куда могут быть даже привлечены и лица до 70 лет. Не исключено, что ссылаясь на данный закон, Армения тем самым узаконит вопрос комплектования своей армии наемниками и террористами, переброшенными из горячих точек Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливана, под видом народного ополчения.

Следует отметить, что официальный Ереван, заинтересованный в распространении подобной дезинформации, сознательно создает благоприятную почву для обострения ситуации в данном регионе, эскалации конфликта и открытого вовлечения в него большего числа сторон», — сказано в комментарии оборонного ведомства.

Minval.az