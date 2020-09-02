Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку с вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин, передает ТАСС.

«Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — заявил он.

Дюпин отметил, что кроме Жириновского, на этом этапе исследований вакцину получат 40 тыс. россиян.

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