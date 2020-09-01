Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увековечить память жертв сталинских репрессий, изучить историю каждого из 100 тысяч репрессированных, назвать их именами махалли и школы, а также издать книги о деятельности погибших. Об этом он сказал 31 августа в День памяти жертв репрессий в сквере, где была прочитана молитва в память о репрессированных.

«Эти люди были настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры, – сказал он. – Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы!»

По его словам, репрессированные узбекистанцы боролись за независимость и свободу народа. В последние годы проводится работа по восстановлению их доброго имени, пополнению музеев, организации творческих школ для того, чтобы, как сказал Мирзиёев, довести до людей «историческую справедливость и правду».

Пресс-служба президента указывает, что с 1937 по 1953 годы в Узбекистане репрессировали 100 тысяч человек, 13 тысяч «беспощадно» расстреляли.

По официальным данным, в 1930-1953 годах по делам ОГПУ-НКВД-МВД в СССР были осуждены 3,8 млн человек, а расстреляны за 1923-1953 годы – 800 тысяч человек. Многие исследователи считают, что эти данные могут быть занижены в несколько раз.

Minval.az