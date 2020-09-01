Литва, Латвия и Эстония отказались от закупок электроэнергии у Беларуси. Данное решение вступит в силу после запуска Белорусской АЭС в Островце в 2021 году, говорится в сообщении министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Соглашение между странами Прибалтики о торговле с третьими странами заключено до 2025 года, то есть до синхронизации энергосистем государств. Отмечается, что целью соглашения является обеспечение безопасности поставок, а также поддержка собственных производителей.

«В меньшей степени торговля электроэнергией будет направлена ​​на российско-латвийский участок, используя мощности, оставшиеся от внутрибалтийской торговли», — говорится в сообщении. Решение не затрагивает торговлю между Калининградской областью и Литвой, которая сохранится в полном объеме.

Minval.az