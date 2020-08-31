Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковоценил возможность Москвы сделать шаги в гуманитарной сфере для поддержки русскоязычных граждан Украины, которые теперь не будут иметь возможность учиться у себя на русском языке.

«Мы можем выразить сожаления, но каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять. Любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая в данном случае «назло бабушке решила отморозить уши». Тут можно только выразить сожаление», — передает его слова «Газета.ру».

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