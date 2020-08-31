Против президента Беларуси Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.

«Это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — считает Латышенок (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что сам не присутствовал на избирательных участках.

По словам помощника, раньше противников действующего главы государства было меньше, но «теперь людей подогрели».

Minval.az