Негативные мысли — препятствия, которые вы возводите на пути к жизни в гармонии с собой. Не надо так.

1. Я не должен сидеть без дела

Мы одержимы продуктивностью и успехом. Из-за этого кажется, что всегда нужно быть чем-то занятым. Однако в любом деле нас преследует ощущение, что мы стараемся недостаточно. Отпустите эту мысль. Без постоянного внутреннего давления вы расслабитесь и сможете получать удовольствие от любых своих дел.

2. Обрести внутреннюю гармонию очень сложно

Мы идеализируем людей, которые находятся в гармонии с собой. Кажется, нам самим до неё как до Луны, а для её достижения нужно годами тренироваться или отправиться в паломничество. Забудьте об этом. Вы обретёте покой и гармонию, когда перестанете слишком активно к ним стремиться.

3. Я буду счастлив, когда добьюсь того, чего хочу

Замечайте, когда у вас появляется такое ощущение, и тренируйтесь отпускать его хотя бы на минуту. Со временем вы научитесь быть счастливым здесь и сейчас, а не только мечтать о счастье в будущем.

4. Если я буду открыто выражать свои эмоции, меня посчитают слабым

С детства нас приучают не показывать свои чувства: злость, страх, грусть, радость, волнение. Из-за этого потом кажется, что искренние эмоции вызовут осуждение окружающих. В реальности всё наоборот. К тем, кто не боится выражать свои настоящие чувства, относятся с уважением и восхищением.

5. Не понимаю, почему я не чувствую себя счастливее

Мы слишком часто сравниваем себя с другими. Мы думаем о том, что у нас есть, и виним себя за то, что нам этого мало. Или думаем о том, чего у нас нет, и гадаем, чем это заслужили другие. Но не обязательно быть счастливым постоянно. Счастье приходит и уходит, как любое другое ощущение.

6. Если бы люди знали, какой я на самом деле, они бы со мной не общались

Мы скрываем от окружающих некоторые свои качества. Разделяем себя на две части: ту, что показываем на публике, и ту, то прячем от других. На деле мы больше, чем каждая из этих частей по отдельности. А люди всегда в первую очередь ценят честность.

7. Я во всём должен быть идеальным

Заниматься саморазвитием сейчас модно. Но большинство работает над собой не из искренней потребности улучшить общество вокруг себя, а из-за убеждения, что в них есть какой-то изъян. Это вызывает постоянный стресс. Отпустите это и полюбите себя таким, какой вы есть сейчас.

8. Я в долгу перед миром

Иногда благодарность перерастает в чувство долга. Мы болезненно пытаемся доказать другим, что мы чего-то стоим. Но только отпустив это чувство, вы по-настоящему раскроете свой потенциал.

9. В моём прошлом был тяжёлый период

Часто мы настолько срастаемся с плохими воспоминаниями, что они мешают нам радоваться настоящему. Мы отождествляем себя с этим опытом и делимся им со всеми знакомыми. Но это не всё, что в вас есть. Такие воспоминания менее важны, чем вам кажется. Отпустите их, советует «Лайфхакер» со ссылкой на издание Tiny buddha.

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