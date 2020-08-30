Значительное количество автобусов с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра столицы Беларуси.

Колонна двигалась около 7 часов утра по местному времени по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем оппозиция намерена провести большую протестную акцию.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов, было задержано около 7 тыс. человек. Акции оппозиции продолжаются 22-й день.

Minval.az