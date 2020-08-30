Борода и щетина на лице помогают сохранять естественные масла в коже, соответственно, это обеспечивает ее хорошую увлажненность. Об этом заявила и. о. заведующей дерматовенерологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Козлова.

Борода выступает фильтром, который не дает раздражителям попасть в нос: поэтому она сможет защищить носителя от аллергических реакций. Только нужно регулярно мыть ее и расчесывать, иначе борода, наоборот, станет источником пыли и запахов. Также фильтрующие свойства бороды помогут сохранить десны и зубы: она будет очищать воздух, которым дышит человек.

Еще один важный фактор — борода спасает от холодов. Она сохраняет тепло кожи даже в сильные морозы. Так что переохлаждение бородачам не страшно. Как и угри: растительность на лице сокращает частоту бритья, а значит, будет меньше раздражений на коже.

И главное — в солнечную погоду борода также защищает кожу, а значит, поможет не заболеть раком.

«Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии», — цитирует Н.Козлову газета «Аргументы и факты».

Minval.az