Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию как посредника, если политический кризис в стране не получится преодолеть без международной помощи. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Euronews.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — сказала она.

Тихановская отметила, что Россия — это страна, с которой Беларусь дружит и имеет тесные взаимоотношения.

Minval.az