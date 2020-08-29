Жители Хабаровска в 50-й раз подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств и покушений, пишет «Медуза».

Как сообщает хабаровский сайт DVhab.ru, акция началась около полудня по местному времени. Ее участники прошли по центральным улицам города и провели традиционный митинг на площади Ленина, где находится администрация Хабаровского края.

В мэрии Хабаровска число участников акции оценили в 1200 человек. Однако по оценке журналистов DVhab.ru, «можно говорить о тысячах человек». В шествии также приняла участие автоколонна, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

Собравшиеся скандировали «Путин — вор», «Дегтярев, выходи», «Правительство — в отставку», «Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!», сообщает твиттер штаба Навального в Хабаровске, который ведет онлайн-трансляцию акции. Многие несли плакаты в поддержку Алексея Навального, который находится в коме в берлинской клинике «Шарите».

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