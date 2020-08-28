В Москве полицейский спецназ сорвал поминки главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова, который был известен в криминальном мире как вор в законе Лоту Гули. Об этом сообщает DailyStorm.

По данным издания, несколько десятков мужчин собрались в одном из заведений в центре столицы, чтобы почтить память погибшего. В какой-то момент в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов, уложили всех мужчин на пол и на камеру поинтересовались их персональными данными, а также спросили, что стало причиной собрания. Один из присутствующих назвался родственником погибшего вора в законе.

26 августа сообщалось, что хозяином криминальной империи убитого Лоту Гули стал его младший брат, 44-летний вор в законе Намик Салифов (Намик Бакинский).

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