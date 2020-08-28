Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ключевые вопросы развития российско-белорусского сотрудничества.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества», — сказал Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Minval.az