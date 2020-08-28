Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) намерена выдвинуть бывшего президента страны, действующего председателя Национального комитета реформ Украины Михаила Саакашвили на должность премьер-министра республики.

«Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы в партии официально эту инициативу. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением», — сказал в пятницу журналистам председатель ЕНД Роман Гоциридзе.

Саакашвили накануне обнародовал в соцсетях видеоролик, в котором заявил о своем грядущем возвращении в Грузию.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами пообещала задержать Саакашвили и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме. В Грузии Саакашвили заочно осужден судом за совершение нескольких уголовных преступлений.

Minval.az