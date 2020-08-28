Канадские ученые выявили необычный эффект лекарства, которым лечат вирусный перитонит у кошек. Препарат может подавлять работу ключевого фермента коронавируса нового типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Проведенные учеными исследования показали, что экспериментальные препараты GC376 и GC373, созданные для борьбы с кошачьим перитонитом, могут эффективно блокировать фермент коронавируса Mpro в культурах клеток человека. Без этого компонента вирус не может размножаться.

Исследователи пришли к выводу, что эти лекарства необходимо как можно скорее проверить в клинических испытаниях на добровольцах.

Minval.az