Правительство Украины ограничило въезд иностранных граждан из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Въезд ограничили с 28 августа по 28 сентября, сообщается на сайте украинского МИДа.

Украинские власти сделали исключение для супругов, родителей и детей граждан Украины, людей с видом на жительство, тех, кто едет в страну на учебу, и других категорий граждан. Также въезд разрешат для тех, кто едет через Украину транзитом.

В Украине коронавирус выявили у 112 059 человек, из них 2403 человека умерли, более 54 тысяч человек выздоровели. В последние две недели в стране наблюдается рост новых случаев COVID-19.

Minval.az