Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вести переговоры с представителями оппозиции, однако подчеркнул: это должны быть «вменяемые люди», передает агентство «БелТА».

«Ели кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы, я уже об этом говорил», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, оппозиция для диалога должна выдвинуть своих представителей. При этом выражать свое мнение они должны «не на улице».

«Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — добавил он.

Minval.az