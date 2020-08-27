Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала себя «избранным народом президентом». Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild.

«Вы знаете официальные сфальсифицированные цифры. Таким образом, я сейчас сама себя официально так не могу называть. Так что я женщина, за которую проголосовали люди», — уточнила политик и добавила, что она является «лидером большинства».

Тихановская отметила, что хочет привести Беларусь «в свободное и уверенное будущее».

Она при этом рассказала, что оппозиция не получала помощи от ЕС: «Мы никогда не получали какую-либо финансовую помощь или что-то от какой-либо европейской страны. Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране».

Minval.az