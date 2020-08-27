Генпрокуратура России пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что до настоящего времени не установлено каких-либо данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального». В ведомстве заявили о проведенной доследственной проверке, отметив, что такая проверка является стандартной при серьезных происшествиях с авиапассажирами.

В Генпрокуратуре также заявили, что обратились в органы юстиции Германии с просьбой о правовой помощи — в частности, немецкую сторону попросили предоставить документы с медицинскими заключениями лечащих Навального врачей из Берлина. Ведомство подчеркивает, что Германия уже выразила готовность сотрудничать по этому вопросу.

Через несколько минут после публикации пресс-релиза он был удален с сайта Генпрокуратуры, отмечает «Медуза». Причины этого пока неясны.

Minval.az