У России есть определенные обязательства перед Беларусью в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

«Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства участника — Россия и Беларусь — должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», — сказал президент России.

В этой связи, констатировал Путин, у Москвы есть обязательства перед Беларусью. «Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь», — продолжил российский лидер.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — добавил он.

Путин также убежден, что Россия в ситуации с Беларусью ведет себя сдержаннее, чем европейские и американские политики. Он напомнил, что между россиянами и белорусами сотни тысяч тесных родственных связей, плотная кооперация в промышленности.

Владимир Путин также назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Беларуси, но выразил надежду на их решение исключительно мирными средствами.

«Все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, — а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь — что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», — сказал российский лидер.

Minval.az