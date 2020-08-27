Инцидент с задержанием россиян в Беларуси — совместная операция украинских и американских спецслужб, это достоверно известно, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании», — рассказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Россиян, как отметил Путин, «просто заманили туда, перетащили через границу».

«Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически везли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — отметил Путин.

Minval.az