В Минске группа из примерно 30 человек попыталась взять штурмом посольство Ливии. Об этом сообщает Tut.by.

Нападавшие были вооружены болгарками, они перепрыгнули через забор, после чего попытались проникнуть в здание.

Сотрудники находящегося рядом посольства Молдовы вызвали милицию, приехавшие сотрудники ОМОНа проверили у нападавших документы, после чего покинули территорию по просьбе самих сотрудников ливийской дипмиссии.

Как написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, происходящее, возможно, связано с фактическим двоевластием в Ливии. Сейчас дипмиссия в Беларуси состоит из дипломатов, представляющих армию фельдмаршала Халифы Хафтара. Нападавшие, соответственно, могут быть сторонниками признанного ООН Правительства национального единства.

Minval.az