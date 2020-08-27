Как уже сообщал «Минвал», министерство обороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект, который предусматривает параллельно с Вооруженными силами страны создание ополчения. Руководство им будет осуществлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил посредством штаба ополчения.

Председатель Союза добровольцев «Еркрапа», депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Сасун Микаелян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что «для воюющей страны ополчение является необходимостью, эта идея обсуждается уже несколько лет».

«Военные это обсуждают. Но это обсуждается не год, а уже долгое время, и должно быть реализовано. У нас многовековой враг, мы окружены врагами, — сказал Микаелян. — Ополчение не означает 10 тысяч или 20-70 тысяч человек, в ополчении должно быть как минимум 100 тысяч человек и больше. Поскольку каждую секунду, каждую минуту могут произойти непредсказуемые нападения, без ополчения невозможно. Мы всегда должны быть готовы, я всегда это говорил и снова повторяю», — сказал важно Микаелян.

На вопрос, не достаточно ли Вооруженных сил Армении, депутат правящей фракции ответил: «Вы знаете, какую готовность Турция выразила в связи с Азербайджаном. Следовательно, это не значит, что наши Вооруженные силы не боеспособны, не готовы, но у нас должно быть ополчение, потому что если, не дай Бог, произойдет что-то подобное, нам нужны войска».

Между тем, правозащитница Нина Карапетянц уверена, что Армении помимо Вооруженных сил не нужно иметь внутри страны еще одну вооруженную структуру.

«Самое важное, что это не гарантирует, что в какой-то момент ополченцы не попытаются с оружием в руках участвовать в каких-то действиях по улицах Еревана, в центре города, нет такой гарантии. Я считаю, что государству, имеющему регулярную армию, не нужны дополнительные отдельные вооруженные подразделения с непонятным статусом», — сказала Карапетянц.

Правозащитница подчеркивает, что не понимает, почему военное ведомство Армении выступает с подобным предложением.

Minval.az