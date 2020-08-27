В аэропорту Омска сообщили, что эвакуация людей из здания аэровокзала 20 августа (в день, когда в Омске экстренно приземлился самолет с Алексеем Навальным) проводилась из-за сообщения о минировании аэропорта. Ведущий специалист по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галина Гавриш на запрос Znak.com ответила, что сообщение о лжеминировании поступило через пять минут после того, как самолет авиакомпании S7 запросил экстренную посадку в аэропорту из-за больного пассажира.

«Первое [сообщение поступило] — в 8:25, второе — в 8:30. По каждой ситуации проводились стандартные мероприятия. Стоит отметить, что объявленная эвакуация людей, находящихся в аэровокзале, никак не повлияла на оперативные действия служб аэропорта, связанных с оказанием своевременной медицинской помощи. На момент посадки самолета медицинские бригады были на месте и поднялись на борт самолета сразу после подачи трапа», — сообщила ведущий специалист по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галина Гавриш. Также, по словам Гавриш, до этого сообщения о минировании аэропорта поступали 9 и 13 августа.

Ранее в сети появилась запись радиоэфира омского аэропорта в день ЧП с Навальным. Из записи следует, что за пять минут до снижения самолета (8:58 на записи) диспетчер сообщает пилотам, что «происходит эвакуация вокзала», и просит в связи с этим не высаживать пассажиров в автобусы. В 14:02 на записи пилот самолета сообщает, что снижается к аэропорту. В 28:24 на записи пилот запрашивает скорую помощь. В связи с этим в соцсетях появились предположения, что людей из аэропорта могли эвакуировать из-за ситуации с Навальным. Однако источник нашего агентства сообщал, что при экстренной посадке воздушного судна в условиях, когда пассажиру стало плохо, эвакуация пассажиров из здания аэропорта не требуется и не производится. В полиции и ГУ МЧС по Омской области информацию комментировать не стали.

20 августа на пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские врачи заявили, что не обнаружили в его организме ядов. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили по просьбе родственников для лечения. 24 августа врачи «Шарите» заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К ним относится ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ.

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