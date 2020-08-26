Бразильские ученые из института имени Освальдо Круса нашли связь между коронавирусом и накоплением жира у человека. Исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Специалисты рассмотрели анализы пациентов с COVID-19 и выяснили, что для заболевания характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Эти тела находятся в жировой ткани, связаны с метаболизмом, а также влияют на воспалительные процессы.

Отмечается, что коронавирус способен использовать эти молекулы как платформу для репликации. Ученые подчеркивают, что воздействие на липидные тела, которые активно участвуют в вирусном цикле, может влиять на течение COVID-19 у человека и замедлять его распространение в организме. Эксперты считают, что данное исследование способно помочь медикам в выработке стратегий борьбы с инфекцией.

Ранее эксперты уже указывали на связь коронавируса с жиром. Наблюдения показали, что риск тяжелой формы COVID-19 или летального исхода при данном заболевании повышается при наличии у пациента ожирения или диабета.

Minval.az