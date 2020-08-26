Политический кризис в Беларуси можно будет преодолеть мирным путем с помощью мирового сообщества, в том числе России. Об этом заявила нобелевский лауреат по литературе, член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

«Сейчас Лукашенко говорит только с Путиным. Надо, чтобы он начал говорить с народом. Для этого нам нужна помощь мира и, может быть, России, Путина, если мы сможем ее привлечь», — сказала она журналистам в Минске перед допросом в Следственном комитете, куда ее вызвали в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета. Заявление Алексиевич цитирует издание «Наша нива».

«Я чувствую, что все, что мы делали, абсолютно законно. Более того, это очень нужно. Каждый из нас гордится белорусским народом. Белорусы стали нацией, о которой узнал весь мир… Мы разные, но у нас одна страна. Мы должны жить в ней вместе», — добавила писательница.

Minval.az