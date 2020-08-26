Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на армии противников.

«У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать в армию, это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что в царской армии были такие батальоны, они отличались настойчивостью в бою, а немецкие и австрийские солдаты разбегались, видя их на поле боя.

«Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии — их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все — и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты», — добавил Жириновский.

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