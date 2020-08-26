Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев сообщил, что премирует местных жителей, которые будут сообщать в санэпидемстанцию и полицию о проведении массовых мероприятий в период карантина, пишут местные СМИ.

«У нас есть инструмент выплаты премий для тех, кто поможет нам фиксировать случаи проведения массовых мероприятий. Сейчас некоторые будут называть это доносительством и так далее. Но это не так, это поддержка и помощь обществу. У нас заложены деньги на это», – отметил Искалиев на заседании оперативного штаба.

По его словам, 130 мониторинговых групп «не могут ходить с утра до вечера по всем населенным пунктам и фиксировать нарушения», поэтому власти нуждаются в помощи местных жителей, потому что «это всеобщая проблема».

Аким назвал несознательными граждан, которые в условиях сложной эпидемиологической обстановки в стране проводят массовые мероприятия. Он добавил, что коронавирус еще не ушел, но все «расслабились после карантина и думают, что проблема снята».

Точная сумма, которую будут выплачивать сообщившим о нарушении карантина, пока неизвестна, однако, как сообщил руководитель управления финансов области Дулат Имашев, размер премии не будет превышать 27 780 тенге (около $70).

Minval.az