Название профессий в кадровой документации в Украине теперь можно обозначать феминитивами. Об этом говорится в приказе Минэкономики Украины, утверждающем соответствующие изменения в национальном классификаторе профессий.

Как поясняется в документе, обычно в классификаторе все названия работ приводятся в мужском роде, а исключения составляют те, что используются только в женском роде — например, экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея.

«Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы», — говорится в приказе.

В качестве примеров замены приводятся «инженер — инженерка», «станочник широкого профиля — станочница широкого профиля» и «социолог — социологиня».

Minval.az