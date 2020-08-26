Казахстанское ТОО «СК-Фармация» (единый государственный дистрибьютор лекарств) заключило соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний, сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно сообщению пресс-службы, документ пописан в Москве в рамках визита в российскую столицу казахстанской правительственной делегации с рабочим визитом.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. «При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — подчеркивается в пресс-релизе.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Напомним, что ранее упоминалось о том, что Казахстан разрабатывает четыре вакцины-кандидата против COVID-19.

Minval.az