Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект создания ополчения, сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
Соответствующие поправки внесены в закон «Об обороне».
Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект создания ополчения, сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
Соответствующие поправки внесены в закон «Об обороне».
Дата: 2020/08/25 17:26
Раздел: Бывший СССР
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