Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.

По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому. «Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: «Это пустой шум».

Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники «Шарите» о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Minval.az