В Ереване продолжаются и карикатурные попытки «затереть» свое двойное поражение и даже представить его как победу. Или хотя бы выдвинуть собственную версию событий, используя для этого дешевые и топорные фейки. Что в полной мере проявилось в ходе «обмена любезностями» между двумя военными преступниками — экс-президентом Армении и соучастником Ходжалинского геноцида Сержем Саргсяном и бывшим «командующим карабахской армией» и «министром обороны Нагорного Карабаха» Самвелом Бабаяном, которого сегодня «пригрел» в своей команде новый ханкендинский «гауляйтер» Араик Арутюнян. Зрелище, конечно, красочное и увлекательное. Сначала Сержик Азатович с истинно карабахским упорством гнул свою линию и уверял: апрельские бои, которые закончились для Армении нешуточными территориальными потерями, оказывается, были для Еревана «победными». В ответ пашиняновская «команда», которая намерена привлечь Саргсяна к ответственности за апрельский разгром, выпускает на авансцену Самвела Бабаяна со своей версией: дескать, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил в Москву и выразил готовность прекратить огонь, но возвращать отвоеванные позиции категорически отказался. А параллельно еще и пригрозил: «Что бы Серж Саргсян ни сказал, сегодня у нас под рукой есть документы, вокруг которых они вели переговоры. Очень ясно, четко говорится, что сдаем 5 районов, потом два района, потом один коридор, а урегулирования карабахского конфликта не видно».

А теперь разберем по пунктам.

Прежде всего, по поводу «звонка из Москвы в Баку» Самвел Бабаян лжет, причем лжет примитивно и беспардонно. Звонили из Москвы в Баку, причем после слезных просьб и мольб Еревана. Где, напомним, сначала сами же спровоцировали виток напряженности, устроив обстрел прифронтовых азербайджанских сел и городов, затем, после первой фазы боев, отказались от предложения Азербайджана прекратить огонь, а потом, когда попытка реванша захлебнулась, на линию фронта пришлось перебрасывать едва ли не все имеющиеся у армянского командования резервы, а армянские села из оккупированного Карабаха в полном составе бежали в Ереван, армянские лидеры уцепились за подол матушки-России и принялись умолять ее вмешаться, защитить свой «форпост» и спасти его от окончательного разгрома.

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Намеренно оставим за скобками, как эта «отзывчивость» Кремля на истерики оккупантов отразилась на отношениях Азербайджана и России. Не станем и подробно анализировать, как при таком раскладе надо бы назвать нынешние попытки Еревана обвинить в своем поражении Россию. Важно другое. По ту сторону линии фронта действительно рассчитывали, что Кремль заставит Азербайджан вернуться на «доапрельские» позиции. И просчитались. «Форпостные хотелки» разбились о железную волю и принципиальность президента Азербайджана Ильхама Алиева, помноженную на военно-политический успех Азербайджана — результат, по совести говоря, его же политики государственного строительства и военной модернизации. Глава государства отказался выполнять абсурдное требование Армении вернуться на прежние позиции. Линия фронта — это не государственная граница, и о возвращении отвоеванных территорий не может быть и речи. Кто бы такие требования ни выдвигал и не поддерживал.

Не станем интересоваться, кто в этом случае исполнял немую сцену из гоголевского «Ревизора», а кто хватался за голову, как в сцене суда в «Мимино». Просто уроки апрельских боев и постапрельской дипломатии армянским (и не только армянским) экспертам и «десижн-мейкерам» неплохо бы держать в голове сегодня, после Гызылгая-Гюннютской операции и июльских боев на Товузском направлении. А еще — в то время, когда на столе переговоров действительно находится обрисованный Самвелом Бабаяном план урегулирования конфликта, предусматривающий уже на первом этапе вывод войск из пяти оккупированных районов, затем — еще из двух, и все это без каких бы то ни было гарантий по будущему статусу Нагорного Карабаха.

И самое главное, от своих позиций Азербайджан под руководством Ильхама Алиева не отступит — ни в военно-тактическом, ни в политическом измерении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az