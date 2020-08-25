Новости с линии фронта вновь в центре внимания азербайджанской аудитории. Как сообщает Минобороны Азербайджана, в Геранбойском районе перейти линию фронта попыталась армянская диверсионная группа. В это время над территорией Азербайджана проходил атмосферный фронт, и ереванские стратеги, похоже, надеялись, что плохая погода поможет диверсантам. Просчитались: как указывает оборонное ведомство Азербайджана, «в результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить». Более того, командир диверсионной группы попал в плен. По данным первичного допроса, это старший лейтенант Гурген Альберян. Информация проверяется: не исключено, что плененный диверсант на самом деле имеет более высокое звание.

Вначале в Армении впали в ступор (хотя, по логике вещей, доклад о проваленной «миссии» появился в штабах незамедлительно). Затем пресс-секретарь минобороны Армении выдала версию: оказывается, Гурген Альберян никакой не диверсант, он отправился проверять боевые позиции и в плохую погоду заблудился (!). В общем, «Ежик в тумане» в переводе на армянский.

В Баку предупредили, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении — а это верный признак, что речь идет не об обычной разведывательной «вылазке», участником которой не хватило выучки и профессионализма.

Попытку проникновения армянские диверсанты предприняли как раз в то время, когда министр обороны Армении Давид Тоноян встречался в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. А еще — как раз на фоне скандала с очередными оружейными подарками России Армении.

И если о том, что обсуждали Сергей Кужугетович с Давидом Эдгаровичем, можно только гадать, то девять военно-транспортных самолетов, приземлившихся в Ереване — это уже не предположение и не версия, а реальность. Как и то, что самолеты с грузом российского оружия продолжали прибывать в Армению и после того, как на Товузском участке линии фронта установилась относительная тишина. На таком фоне вылазки армянских диверсантов — это еще одно доказательство, что после полученного на Товузском направлении «отлупа» Ереван не одумался и продолжает готовить новые вооруженные провокации.

К тому же развязывать «диверсионно-террористическую войну» в тылу противника, получив, пардон, «по носу», и больно, в открытом бою — это классика жанра. А Армения, напомним, как раз и огребла «ответку» на Товузском направлении. Конфликт у линии государственной границы не предполагал больших территориальных подвижек, но, как теперь выясняется, азербайджанские пограничники сегодня продвинули свои боевые позиции на 1500-1700 метров вперед. А азербайджанская армия в результате позиционных боев «разнесла» армянские артиллерийские позиции, ДОТы и ДЗОТы, командные пункты и т.д. Более того, ввести в действие «штурмовые группы», которые «создадут хаос в тылу противника», министр обороны Армении Давид Тоноян, напомним в который уже раз, обещал еще весной 2019 года. Показателен и выбор «точки проникновения». На Геранбойском направлении в последнее время было относительно тихо, что, по расчетам Еревана, должно было во всех смыслах «усыпить бдительность». И самое главное, отсюда рукой подать и до крупнейшего железнодорожного узла — Евлаха, и до Мингячевира с его ГЭС и ТЭС.

Вопрос в том, в какой мере ответственность за новые провокационные выходки Еревана несет Россия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az