Армянская армия вновь подвергла обстрелу населенные пункты в направлении Товузского района.

Так, по данным АПА, сегодня примерно в 11.00 село Агдам подверглось обстрелу из крупнокалиберного оружия. В результате был нанесен ущерб дому жителю села Сулейманова Паши Аббасали оглу. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Провокация противника была подавлена ответным огнем.

Отметим. в ближайшие часы в Баку должен прибыть глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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